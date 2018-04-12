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Что такое джимхана
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Что такое джимхана 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый мужчина однажды решает, что ему непременно нужен мотоцикл. Если вы мужчина, но вам такая мысль не приходила в голову, значит, вам нет еще тридцати или с вами что-то не так, ей-богу. Сердца у вас нет или еще что похуже.
Из тех, кого эта идея посетила и превратилась в мечту, пройти до конца извилистой, как джимхана, дорожкой мотоциклиста готовы будут лишь единицы.
«Байкер должен страдать» — гласит народная байкерская мудрость.
И он честно страдает. Почти шесть месяцев — от того, что не может сесть на мотоцикл (зима, знаете ли), остальные полгода мерзнет на ветру, мокнет под дождем, обливается потом на солнце. Открытый всем ветрам и встречному потоку воздуха, он вынужден каждый день носить неудобный и неуклюжий экип, а собираясь в дальнюю поездку, довольствоваться малым — прямо как альпинист, отправившийся покорять десятитысячник.
Неподдельный ужас, который вас будет сопровождать при первом выезде на большую дорогу, быстро накроет эйфория. Не возьмусь описывать эти ощущения, они незабываемы, особенно в первый раз. Кстати, там же, в междурядье на Третьем транспортном кольце, вы с удивлением поймете, что ваш двадцатилетний безупречный автомобильный стаж ничего не значит. Потому что мотоцикл — это настолько несовершенный и неудобный вид транспорта, что даже принципы управления им радикально отличаются…
Мужчинам в самом расцвете сил, которые чувствуют, как к ним подкрадывается кризис среднего возраста, надо непременно идти в мотошколу. Там вы и узнаете, что такое джимхана.
Но лучше не надо. Купите себе модный электросамокат. Позорно, зато удобно и безопасно. А что такое джимхана, можно и нагуглить.
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