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Качество школьного питания в России оказалось «удручающим»
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Качество школьного питания в России оказалось «удручающим» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россельхознадзор обеспокоен качеством продуктов питания, поставляемых в школы, больницы, роддома и дома престарелых, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Как передает RNS, за полгода мониторинга в социальных учреждениях были получены «довольно удручающие цифры по количеству фальсификата».
«Службой принято решение не озвучить эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему. В первую очередь фальсифицируется именно молочная продукция. Тем не менее, есть много проблем и с качеством мяса, а также круп», — подчеркнула представитель ведомства.
Также Юлия Мелано сообщила, что Россельхознадзор информировал по каждому случаю выявления фальсификата Роспотребнадзор, как структуру, отвечающую за качество продукции. Также от Роспотребнадзора потребовали принять меры по изъятию некачественной продукции.
«Из всего объема отправленных за последние два года писем, наши коллеги (из Роспотребнадзора, — прим. ВЗГЛЯД) ответили только на 17%. При этом, к сожалению, в ответах содержались элементарные отписки», — подчеркнула Мелано.
Основной проблемой наличия некачественных продуктов в соцучреждениях, как считают в Россельхознадзоре, является несовершенство системы госзакупок, что при котором «побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену, не дает возможность добропорядочным производителям продукции наладить работу с соцучреждениями и иными госорганизацими».
В этой связи Россельхознадзор обратился в ФАС с предложением о необходимости внесения изменений в систему госзакупок. Однако, как отметила Мелано, в антимонопольном ведомстве заявили, что не считают это целесообразным.
Напомним, в феврале со ссылкой на сотрудницу Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области сообщалось, что в течение 2017 года несколько пациентов умерли от голода.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, при закупке лекарств или продуктов питания в социальные учреждения можно обнаружить признаки картеля.
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