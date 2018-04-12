Качество школьного питания в России оказалось «удручающим»

Россельхознадзор обеспокоен качеством продуктов питания, поставляемых в школы, больницы, роддома и дома престарелых, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано

Как передает RNS, за полгода мониторинга в социальных учреждениях были получены «довольно удручающие цифры по количеству фальсификата».

«Службой принято решение не озвучить эти данные, но мы считаем целесообразным довести до целевой аудитории эту проблему. В первую очередь фальсифицируется именно молочная продукция. Тем не менее, есть много проблем и с качеством мяса, а также круп», — подчеркнула представитель ведомства.

Также Юлия Мелано сообщила, что Россельхознадзор информировал по каждому случаю выявления фальсификата Роспотребнадзор , как структуру, отвечающую за качество продукции. Также от Роспотребнадзора потребовали принять меры по изъятию некачественной продукции.

«Из всего объема отправленных за последние два года писем, наши коллеги (из Роспотребнадзора, — прим. ВЗГЛЯД) ответили только на 17%. При этом, к сожалению, в ответах содержались элементарные отписки», — подчеркнула Мелано.

Основной проблемой наличия некачественных продуктов в соцучреждениях, как считают в Россельхознадзоре, является несовершенство системы госзакупок, что при котором «побеждает поставщик, предложивший самую низкую цену, не дает возможность добропорядочным производителям продукции наладить работу с соцучреждениями и иными госорганизацими».

В этой связи Россельхознадзор обратился в ФАС с предложением о необходимости внесения изменений в систему госзакупок. Однако, как отметила Мелано, в антимонопольном ведомстве заявили, что не считают это целесообразным.

Напомним, в феврале со ссылкой на сотрудницу Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области сообщалось, что в течение 2017 года несколько пациентов умерли от голода.