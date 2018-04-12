В нескольких районах Липецка отключат свет и воду

В пятницу, 13 апреля, в нескольких районах Липецка отключат воду, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах по улицам:

Интернациональная, 53а; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 50; 52; 54; 56; 62; 64; 66;Гагарина, 8; 10; 6; 4; 2; 13; 15;Шкатова, 1; 3; 4; 7; 26; 23 (СОШ №59); 25; вл. 30;Горняцкая, 1; 2; 4; 3; 6;Кротевича, 9а (д/с №62);Гайдара, 25; 23; 21; 19; 17; 15; 13; 4; 2; 3; 2а; 2б; 2б/2; 2б/1;Амурская, 1; 2; 4; 5; 5а;Адмирала Ушакова, 1; 3; 5; 8;Луначарского, 4; 1а; 5; 3; 6а;Адмирала Нахимова, 14; 10; 8; 8а; 7; 5; 6; 1; 4; 2б; 2;Шкатова;Кротевича;Щорса;Чайковского;Железнодорожная;Орловская;4-й Пятилетки;Антипова;Короленко;Гайдара;Ушакова;Нахимова.

Подвозить воду будут к дому №9а по улице Кротевича и к дому №23 по улице Шкатова.

А в понедельник, 16 апреля, с 9.00 до 16.00 без электричества останутся жителом домов по улицам:

Городовикова, Медицинская, Минская, Смирнова, Солнечная.