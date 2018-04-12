Хохлатку плотную обнаружили в природном заказнике в Москве

Первоцвет хохлатку плотную обнаружили специалисты в природном заказнике на западе столицы, сообщил РИАМО сотрудник «Мосприроды».

«Сегодня в природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты ГПБУ «Мосприрода» обнаружили хохлатку плотную», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что внушительных размеров пестрый ковер из первоцветов в середине апреля можно будет обнаружить в Битцевском лесу, в Измайловском лесопарке.

Хохлатка плотная — это многолетнее растение с небольшим клубнем, 8-15 миллиметров в диаметре. Растет в светлых лесах и кустарниках. Является временной доминантой в травяном покрове широколиственных и хвойно-широколиственных лесов (дубовых, дубово-грабовых, ясенево-ольховых, черноольховых, липово-хвойных и других). Хохлатка плотная встречается на умеренно влажных почвах различного механического состава, очень светолюбивое растение.

К категории первоцветов традиционно относят красивоцветущие травянистые растения. Первоцветы в Москве малочисленны и находятся под особой защитой. В Красную книгу Москвы занесены два вида ветрениц (лютиковидная и дубравная), медуница неясная, четыре вида хохлаток, печеночница благородная и другие растения. Эти виды находятся под угрозой уничтожения — исчезновение их с особо охраняемых природных территорий обеднит жизнь в мегаполисе, а первых пчел и шмелей лишит питания.

Законом №48 города Москвы запрещен не только сбор «краснокнижных» растений, но и нарушение их местообитания.

На прошлой неделе специалисты уже обнаружили подснежники в Измайловском лесопарке и крокусы в «Долине реки Сетунь».