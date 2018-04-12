Жители Кубани больше не будут жертвами ТСЖ и УК

Краснодар . 12 апреля — Новая Кубань. На основании поправок, внесенных в действующее законодательство, жильцы имеют право заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Это касается всей России Краснодарский край не исключение. На новую систему должны перейти уже в этом году.

Подробнее о принципах её реализации рассказывали на Всероссийском селекторном совещании под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня

В нем приняли участие министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин , руководитель краснодарской госжилинспекции Диана Трушкова, представители ресурсоснабжающих предприятий и руководители крупных управляющих компаний.

Реализация закона о прямых договорах подразумевает возможность исключения управляющих организаций из цепочки платежей за коммунальные услуги. Это позволит сократить размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — прокомментировал Михаил Мень.

Для того, чтобы перейти на такую систему, собственники помещений в многокартирных домах должны принять соответствующее решение на общем собрании. Переход может состояться и в принудительном порядке, если судом зафиксирована двухмесячная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией.

Таким образом, исключение из цепи поступления денежных средств от собственников жилья к ресурсоснабжающим организациям, позволит сократить количество преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Рынок управления жильем стает экономически неинтересным для недобросовестных УК, которые всегда боролись за него лишь с целью обогащения за счет граждан. Факты преступной деятельности УК регистрируют повсеместно. Жильцы добросовестно оплачивают квитанции, средства поступают на счета управляющих компаний, но почему-то не доходят до ресурсоснабжающих предприятий. В итоге последний приостанавливают поставку услуг из-за долгов, а страдают от этого ни в чем не повинные люди.

В Краснодаре, например, из-за этого в прошлом году разгорелся громкий скандал. Жители нескольких домов в Музыкальном микрорайоне встретили Новый год без отобления и горячего водоснабжения и вынуждены были просить помощи в решении проблемы у администрации.

Таким образом, УК и ТСЖ теперь будут взимать с жильцов денежные средства лишь за содержание и ремонт. Услуги ЖКХ будут исключены из платежей.

— Те, кто не заинтересован заниматься только содержанием общего имущества дома, могут уйти с рынка. Данный законопроект направлен на создание прозрачной системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги. — Говорится в официальном релизе пресс-службы администрации Краснодарского края.