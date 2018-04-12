По каким признакам в СССР после войны выявляли предателей и полицаев 

Великая Отечественная война стала одним из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю жителей нашей страны, мощной стеной вставших на пути врага. Правда, среди населения СССР оказалось немало предателей, решивших перейти на сторону фашистов. После окончания войны большинство из этих людей попыталось затеряться среди миллионов советских граждан. Для их выявления по определенным признакам проводились многочисленные специальные мероприятия СМЕРШа и НКВД.
Многоликое предательство
В годы войны предатели, перешедшие на сторону врага, как правило, делились на три группы. Одни воевали на стороне немцев, вторые работали полицаями на оккупированных территориях, а третьи обслуживали немцев в обычной жизни. После окончания боевых действий судьба каждой из этих групп людей сложилась по-разному. В зависимости от этого советскими органами государственной безопасности предпринимались попытки к выявлению бывших предателей, которых выявляли по нескольким принципам. Бывшие советские граждане, которые воевали на стороне немцев в частях Вермахта, после войны составляли костяк многочисленных лесных банд. Для их обнаружения и уничтожения проводились специальные войсковые операции. Тем не менее, поскольку данные лица не скрывали свою службу у немцев, выявить их не представляло большого труда. Похожим образом обстояло дело с теми, кто обеспечивал фашистам комфортный быт на оккупированных территориях. Многие из этих людей ушли вместе с немцами. Тех же, кто остался, хорошо знали в лицо соседи. Как правило, подобные пособники фашистов получали различные сроки, отправляясь в лагеря. Сложнее всего обстояло дело с полицаями и бывшими карателями. Большинство из них осталось на советской территории, постаравшись затеряться в многомиллионной стране. Поскольку в родных местах жить они не могли, такие люди переезжали в другие области страны, обычно выдавая себя за партизан. Известны случаи, когда бывшие полицаи, сменив маску, становились весьма уважаемым людьми и даже руководителями ветеранских организаций. Для их обнаружения СМЕРШЕМ и органами НКВД, проводились сложные фильтрационные мероприятия, по выявлению предателей среди людей, представляющихся партизанами или вышедшими из окружения.
Работа по выявлению предателей
Примечательно, что искать пособников фашистам спецслужбы СССР начали еще во время войны, сразу после окончания битвы под Москвой. Как только та или иная территория освобождалась от немцев, в ее населенные пункты тут же пребывали следователи НКВД, организуя тщательную проверку всех переживших оккупацию граждан. Опрашивалось большое количество свидетелей, для определения точного круга лиц работавших на немцев. В данной работе большую помощь оказывали захваченные немецкие архивы с подробными списками предателей. Примечательно, что последние суды над пособниками немцев на оккупированных территориях датируются 1987 годом. В качестве примера о том, насколько сложно компетентным органам было выявлять предателей, можно привести историю знаменитой Тоньки-пулеметчицы. Во время войны Антонина Макарова добровольно ушла на фронт. Но вскоре попала в окружение, а затем в плен. Чтобы спасти свою жизнь беспринципная женщина сразу же согласилась сотрудничать с фашистами. Ей было поручено показательно из пулемета расстреливать партизан, которых фашисты в большом количестве ловили в Брянских лесах. За каждый расстрел Макарова получала заработную плату, равнявшуюся 30 немецким маркам. Перед уходом фашистов, Тонька-пулеметчица была с фальшивыми документами переведена в концлагерь. Когда узников освободили, женщина представилась медсестрой и устроилась на работу в госпиталь. Вскоре Антонина Макарова вышла замуж за фронтовика Виктора Гинзбурга и переехала жить в Белоруссию. Лишь спустя тридцать лет, которые женщина спокойно проработала на ткацкой фабрике, на ее след вышли сотрудники КГБ и арестовали. Обнаружили ее можно сказать случайно. В Брянске на улице прохожим был опознан некий Николай Иванин начальник местной тюрьмы. Он то и рассказал, о том, как Антонина в годы войны из пулемета расстреливала советских партизан. Самое невероятное, что на суде женщина совершенно не раскаивалась в своей деятельности во время войны, заявив, что для нее это была обычная работа, как и любая другая. В 1978 году суд приговорил Тоньку-пулеметчицу, которой исполнилось 59 лет к расстрелу.