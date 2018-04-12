По каким признакам в СССР после войны выявляли предателей и полицаев

Великая Отечественная война стала одним из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю жителей нашей страны, мощной стеной вставших на пути врага. Правда, среди населения СССР оказалось немало предателей, решивших перейти на сторону фашистов. После окончания войны большинство из этих людей попыталось затеряться среди миллионов советских граждан. Для их выявления по определенным признакам проводились многочисленные специальные мероприятия СМЕРШа и НКВД.

Многоликое предательство

В годы войны предатели, перешедшие на сторону врага, как правило, делились на три группы. Одни воевали на стороне немцев, вторые работали полицаями на оккупированных территориях, а третьи обслуживали немцев в обычной жизни. После окончания боевых действий судьба каждой из этих групп людей сложилась по-разному. В зависимости от этого советскими органами государственной безопасности предпринимались попытки к выявлению бывших предателей, которых выявляли по нескольким принципам. Бывшие советские граждане, которые воевали на стороне немцев в частях Вермахта, после войны составляли костяк многочисленных лесных банд. Для их обнаружения и уничтожения проводились специальные войсковые операции. Тем не менее, поскольку данные лица не скрывали свою службу у немцев, выявить их не представляло большого труда. Похожим образом обстояло дело с теми, кто обеспечивал фашистам комфортный быт на оккупированных территориях. Многие из этих людей ушли вместе с немцами. Тех же, кто остался, хорошо знали в лицо соседи. Как правило, подобные пособники фашистов получали различные сроки, отправляясь в лагеря. Сложнее всего обстояло дело с полицаями и бывшими карателями. Большинство из них осталось на советской территории, постаравшись затеряться в многомиллионной стране. Поскольку в родных местах жить они не могли, такие люди переезжали в другие области страны, обычно выдавая себя за партизан. Известны случаи, когда бывшие полицаи, сменив маску, становились весьма уважаемым людьми и даже руководителями ветеранских организаций. Для их обнаружения СМЕРШЕМ и органами НКВД, проводились сложные фильтрационные мероприятия, по выявлению предателей среди людей, представляющихся партизанами или вышедшими из окружения.

Работа по выявлению предателей