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Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
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Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире 

360tv.ru 59 минут назад
Российские футбольные болельщики получат возможность пообщаться с президентом LaLiga Хавьером Тебасом. Прямая трансляция стартует «ВКонтакте» 12 апреля в 17:30 по московскому времени.
Любой футбольный болельщик, зарегистрированный «ВКонтакте» может прислать свой вопрос под публикацией с будущей трансляцией по адресу — vk.com/business. Ответы на лучшие из них прозвучат в прямом эфире сообщества.
Футбольный турнир LaLiga был основан в далеком 1984 году. К настоящему моменту в ней состоят уже 42 команды высших дивизионов профессиональной футбольной лиги Испании, включая всемирно известные клубы RealMadrid и FCBarcelona. Штаб-квартира организации располагается в Мадриде. Чемпионаты LaLigaSantander и LaLiga 123 в минувшем сезоне посмотрели более 2,5 миллиарда человек по всему земному шару.
Также в День космонавтики прямой эфир во «ВКонтакте»с начали проводить космонавты с Международной космической станции. С 14:30 по московскому времени Антон Шкаплеров и Олег Артемьев отвечают на вопросы в официальном сообществе Роскосмоса.
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