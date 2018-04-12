Президент LaLiga Хавьер Тебас ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

Российские футбольные болельщики получат возможность пообщаться с президентом LaLiga Хавьером Тебасом . Прямая трансляция стартует «ВКонтакте» 12 апреля в 17:30 по московскому времени.

Любой футбольный болельщик, зарегистрированный «ВКонтакте» может прислать свой вопрос под публикацией с будущей трансляцией по адресу — vk.com/business. Ответы на лучшие из них прозвучат в прямом эфире сообщества.

Футбольный турнир LaLiga был основан в далеком 1984 году. К настоящему моменту в ней состоят уже 42 команды высших дивизионов профессиональной футбольной лиги Испании , включая всемирно известные клубы RealMadrid и FCBarcelona. Штаб-квартира организации располагается в Мадриде . Чемпионаты LaLigaSantander и LaLiga 123 в минувшем сезоне посмотрели более 2,5 миллиарда человек по всему земному шару.