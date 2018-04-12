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Москомэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции Проектируемого проезда №5411 в ЗАО
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Москомэкспертиза одобрила проект строительства и реконструкции Проектируемого проезда №5411 в ЗАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства и реконструкции улицы местного назначения в районе Тропарево-Никулино на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объектов капитального строительства «Строительство и реконструкция Проектируемого проезда №5411 улицы местного значения (от Никулинского проезда до Никулинской улицы)» по адресу: район Тропарево-Никулино, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, для усовершенствования транспортного обслуживания района Тропарево-Никулино на западе столицы предусматривается строительство Проектируемого проезда №5411 по параметрам улицы местного значения, а также переустройство и прокладка инженерных сетей. Трасса автомобильной дороги будет проходить в границах Проектируемого проезда №5411 от ул. Покрышкина до Никулинского проезда.
«В рамках проекта предусматривается строительство автомобильной дороги с устройством карманов для стоянки автомобилей и съездов на прилегающую территорию, установка шумозащитных экранов, а также переустройство инженерных коммуникаций, а именно сети водоснабжения, канализации, дождевой канализации, контактной сети, сети связи и электрической сети», — пояснили в пресс-службе.
В Москомэкспертизе отметили, что по Проектируемому проезду №5411 запланировано двустороннее движение транспорта по одной полосе в каждом направлении. Также будет выделена одна полоса для стоянки автомобилей вместимостью 41 машиноместо, в том числе три машиноместа будут предназначены для маломобильных граждан. Разрешенная скорость на данном участке дороги составит 30 км/ч. Пешеходное движение предполагается по проектируемым тротуарам, а переход через проезжую часть будет осуществляться по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Также проект предусматривает установку дорожных знаков.
«Кроме того, в основной период строительства будет обустроена сеть уличного освещения и предусмотрены мероприятия для обеспечения доступа маломобильных групп населения (установка пониженного бортового камня в местах пешеходных переходов, укладка тактильных указателей для слабовидящих)», — заключили в пресс-службе.
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