В ЦАО прошло масштабное командно-штабное учение

На прилегающей территории Олимпийского комплекса «Лужники» сегодня проверена готовность органов управления, сил и средств окружного звена МГСЧС к организации мероприятий по защите населения при возникновении ЧС в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Командно-штабное учение прошло под руководством заместителя префекта Центрального административного округа Москвы Сергея Травкина.

Согласно легенде учений в одной из квартир жилого дома на улице Хамовнический Вал произошел взрыв газа с последующим горением и распространением огня на соседние квартиры, в результате образовалось плотное задымление. В зоне задымления находится гостиница «Юность», в которой, по предварительным данным, проживают до 400 человек.

В задачу сотрудников Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, задействованных в учении, входила подготовка передвижного пункта управления Департамента ГОЧСиПБ к работе в условиях кризисной ситуации. Специалисты подготовили оборудование, предназначенное для развёртывания на месте ЧС: надувные модули, электрогенераторы, тепловые пушки, световые башни и другую технику, произвели запуск автономной электростанции. Действиями своих сотрудников руководил начальник Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев.

В ходе учений проверялось умение руководящего состава окружного и районных звеньев МГСЧС принимать грамотные и обоснованные решения на организацию мероприятий по защите населения и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в стремительно меняющихся условиях сложной оперативной обстановки. Также оценивалось содержание и реальность планов действий Центрального административного округа и районов города Москвы, расположенных на его территории, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Были заслушаны решения должностных лиц по обстановке учения. Свое решение доложили исполняющая обязанности главы управы района Хамовники Ольга Шовгеня, начальник аварийно-спасательного формирования АО «Мосгаз» Евгений Шевченко , заместитель главного инженера первого района АО «Мосводоканал» Алексей Сачков, заместитель главного инженера по оперативной работе ПАО «МОЭСК» Иван Конырев, заместитель директора ЦЭМП Евгений Круговых, представители силовых ведомств, префектуры ЦАО и гостиницы «Юность».

— Все службы, которые пребывают на место происшествия, обязаны непрерывно осуществлять взаимодействие со штабом пожаротушения, вплоть до прибытия и развёртывания оперативной группы, — подчеркнул первый заместитель начальника Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Дмитрий Мельников

Начальник Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев уделил особенное внимание эвакуации маломобильных граждан и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

— У каждого района есть объекты инфраструктуры, задействованные в проведении «Чемпионата Мира по футболу 2018». Это гостиницы, вокзалы, другие объекты. Всем должностным лицам необходимо владеть обстановкой и четко знать порядок своих действий и взаимодействия со спасательными службами, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, — отметил он.

По итогам учения заслуженно высокую оценку получили действия должностных лиц управы и ГБУ «Жилищник» района Хамовники. Органы управления, сил и средств окружного звена МГСЧС способны выполнить все поставленные перед ними задачи по защите населения при возникновении чрезвычайной ситуации.