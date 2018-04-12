В Госдуме предложили обязать государственные СМИ публиковать результаты голосования фракций 

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать государственные средства массовой информации публиковать результаты голосований фракций по важным политическим вопросам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«В целях повышения ответственности депутатов и политических партий перед избирателями, а также обеспечения открытости и гласности работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроектом предлагается обязать государственные средства массовой информации указывать результаты голосования фракций по вопросам, подлежащим обязательному опубликованию в средствах массовой информации», — сообщается в пояснительной записке к документу.
Авторы законодательной инициативы считают обязательным опубликовывать в государственных СМИ сообщения о следующих решениях и действиях: дача согласия президенту РФ на назначение председателя правительства РФ; решение вопроса о доверии правительству РФ, назначение на должность и освобождение от должности уполномоченного по правам человека; объявление амнистии федерации; заслушивание ежегодных отчетов правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе вопросам, поставленным Госдумой; назначение на должность и освобождение с должности председателя ЦБ РФ; назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; принятие федерального закона ГД; принятие федерального закона ГД по результатам повторного голосования Госдумы в случае отклонения СФ федерального закона.