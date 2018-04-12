В Госдуме предложили обязать государственные СМИ публиковать результаты голосования фракций

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать государственные средства массовой информации публиковать результаты голосований фракций по важным политическим вопросам. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях повышения ответственности депутатов и политических партий перед избирателями, а также обеспечения открытости и гласности работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроектом предлагается обязать государственные средства массовой информации указывать результаты голосования фракций по вопросам, подлежащим обязательному опубликованию в средствах массовой информации», — сообщается в пояснительной записке к документу.