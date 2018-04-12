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Государственные СМИ могут начать публиковать итоги голосования фракций
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Государственные СМИ могут начать публиковать итоги голосования фракций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Государственные средства массовой информации следует обязать указывать результаты голосования фракций по вопросам, под­лежащим обязательному обнародованию.
Соответствующее изменение в Федеральный закон «О порядке освеще­ния деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Владимир Бортко (КПРФ) и Сергей Иванов (ЛДПР).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», государственные СМИ должны действовать в соответствии со статьёй 6 Федерального закона «О порядке осве­щения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» и публиковать данные о согласии Госдумы на назначение председателя Правительства, итогах голосования по вопросу доверия Правительству, заслушивании ежегодных отчётов Правительства, а также принятии федерального закона Государственной Думой, в том числе после повторного голосования в случае отклонения документа Советом Федерации.
Кроме того, обязательной к размещению может стать информация о назначении и освобождении от должностей омбудсмена, главы Центробанка, председателя Счётной палаты и половины её состава, а также объявление амнистии в стране.
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