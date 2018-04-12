Огромные пробки в Петербурге — не из-за визита Медведева, а из-за большого количества авральных дорожных работ, устроенных Смольным

Вопреки сообщениям целого ряда городских СМИ, цитирующих друг за другом одно и то же фейковое сообщение, огромные пробки, которые наблюдаются сегодня в Петербурге , связаны не с визитом в город премьер-министра Дмитрия Медведева , а с большим количеством авральных дорожных работ, устроенных Смольным.

Сервис Яндекс. Пробки четко показывает, что ремонт дорог ведется на многих улицах в центре города. В связи с этим все машины следуют по основным магистралям — Невскому проспекту, Садовой улице, Фонтанке, увеличивая трафик.

Медведев приехал сегодня в Петербург, чтобы провести заседание правительственной комиссии по вопросам импортозамещения.

Городская администрация в авральном порядке ремонтирует полностью разбитые после зимы дороги, пытаясь не опозориться перед гостями ЧМ-2018. Постоянно содержать трассы в нормальном состоянии нынешнее руководство Петербурга, как известно, не умеет.

Более того, как сообщал «Интересант», вскоре будет полностью перекрыт Невский проспект — там планируют убрать колейность. Вот тогда центр города встанет не в 6-балльных пробках, как сейчас, а в 10-балльных.