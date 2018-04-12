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В районе Косино-Ухтомский прошел концерт, посвященный Пасхальной неделе
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В районе Косино-Ухтомский прошел концерт, посвященный Пасхальной неделе 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Косино-Ухтомский» прошел концерт, который был посвящен Пасхальной неделе. Об этом сообщает пресс-служба Центра социального обслуживания населения.
Перед жителями района Косино-Ухтомский выступила депутат муниципального округа Косино-Ухтомский Ирина Захаркина, которая поздравила православных жителей с праздником и пожелала всем здоровья, благополучия. Народный избранник напомнила, что в столице активно развивается городская программа «Москва — город долголетия» и пригласила жителей района на досуговые кружки в ГБУ ТЦСО.
После вступительной речи муниципального депутата для жителей района выступил ансамбль «Отрада». Коллектив поздравил всех участников концерта с Пасхальной неделей и спел совместно с жителями задорные песни.
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