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Мошенники выманили у северодвинского пенсионера более 700 тысяч рублей
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Мошенники выманили у северодвинского пенсионера более 700 тысяч рублей 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В северодвинское ОМВД обратился 64-летний пенсионер. Из-за излишней доверчивости он лишился всех своих сбережений — а это более 700 тысяч рублей.
В конце марта ему на телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она рассказала ему о возможности выплаты компенсации за купленные им лекарства, которые оказались некачественными.
— Есть такая технология мошенничества, когда человек покупал какие-то вещи, допустим, лекарственные приборы, которые широко рекламируются, либо псевдодейственные таблетки, лекарства, то, чем пестрит любая газета, интернет и так далее. После этого нередко данные этого человека сохраняются. Ему перезванивают и под предлогом того, что он купил раннее лекарства у мошенников, говорят, что сейчас они задержаны и ему положена компенсация от государства. Предлагают перевести определенную сумму денег за то, чтобы получить вот этот перевод крупных денежных средств. Соответственно, человек переводит раз-другой. Ему говорят, что не на тот счет перевели, ошиблись, переведите еще раз. Вначале 10 тысяч, потом 20, взамен обещают вернуть полмиллиона, — рассказал рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Иван Распутин.
У действующих в Северодвинске мошенников схема была более примитивная. Они несколько раз попросили пенсионера оплатить юридическое сопровождение.
— Условно говоря, услуги страховки и инкассации, — пояснили в пресс-службе УМВД.
В целом история о задержанной группировке, торговавшей некачественными лекарственными препаратами, не изменилась в рассказе этих мошенников пенсионеру.
Северодвинец поверил и отдал им все свои сбережения. После того, как мошенники ему перезвонили снова и сказали о невозможности выплаты, но предложили еще более выгодные условия, мужчина обратился в полицию. По этому факту возбуждено уголовное дело.
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