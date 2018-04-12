Екатеринбургский пункт отбора граждан на военную службу по контракту проконсультировал выпускников техникумов и колледжей

В частности, молодым людям рассказали о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту, разъяснили требования, предъявляемые к изъявившим желание служить.

Екатеринбургский пункт отбора граждан на военную службу по контракту провел консультации с выпускниками техникумов и колледжей Свердловской области

В частности, молодым людям рассказали о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту, разъяснили требования, предъявляемые к изъявившим желание служить.