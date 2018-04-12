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Екатеринбургский пункт отбора граждан на военную службу по контракту проконсультировал выпускников техникумов и колледжей
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Екатеринбургский пункт отбора граждан на военную службу по контракту проконсультировал выпускников техникумов и колледжей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, молодым людям рассказали о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту, разъяснили требования, предъявляемые к изъявившим желание служить.
Екатеринбургский пункт отбора граждан на военную службу по контракту провел консультации с выпускниками техникумов и колледжей Свердловской области.
В частности, молодым людям рассказали о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту, разъяснили требования, предъявляемые к изъявившим желание служить.
Агитационно-пропагандистская работа была проведена в городах Полевской, Каменск-Уральский, Красноуфимск, Нижний Тагил, Реж, Артемовский и других.
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