Власти Реутова направят допсредства областного бюджета на развитие спорта

Дополнительные средства бюджета Московской области в сумме 1,5 миллиона рублей власти Реутова потратят на поддержку детско-юношеской спортивной школы и городского спорткомлекса «Старт», сообщил в четверг глава муниципального образования Станислав Каторов

Депутаты Московской областной думы 12 апреля приняли решение о выделении Реутову дополнительных средств в рамках закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Всего, по данным пресс-службы Мособлдумы, на 2018 год на финансирование мероприятий в муниципалитетах Подмосковья было распределено более 27 миллионов рублей.

«500 тысяч рублей будут переданы муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Реутов, которая осуществляет подготовку игроков в сборные команды ЦФО и Московской области. Её воспитанники участвуют в первенствах России , Европы, Московской области, чемпионатах мира. Традиционно школа привлекает к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и подростков, проводит городскую Спартакиаду школьников», — рассказал Каторов.

Еще один миллион рублей будет направлен на приобретение оборудования и инвентаря для спортивного комплекса «Старт».

За счет бюджетных средств, в том числе, здесь будет завершено сооружение универсальной спортивной площадки, которая в зимнее время будет использоваться как хоккейная коробка, а летом превратится в универсальную площадку для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол

— Станислав Каторов.

В настоящее время спортивный комплекс «Старт» представляет собой современный тренировочный и учебный спорткомплекс, в котором созданы отличные условия для занятий настольным и большим теннисом, бадминтоном, волейболом, мини-футболом и другими видами физической культуры. Он был открыт в 1964 году. В настоящее время спорткомплекс имеет два футбольных поля: одно с искусственным покрытием, одно с естественным (засеянным травой). Также на стадионе имеется тренировочное поле с искусственным покрытием. Футбольные поля, баскетбольная площадка является любимым местом занятий спортом для жителей города. В зимнее время на стадионе заливаются два катка, их посещение бесплатно.