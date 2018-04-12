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Власти Реутова направят допсредства областного бюджета на развитие спорта
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Власти Реутова направят допсредства областного бюджета на развитие спорта 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Дополнительные средства бюджета Московской области в сумме 1,5 миллиона рублей власти Реутова потратят на поддержку детско-юношеской спортивной школы и городского спорткомлекса «Старт», сообщил в четверг глава муниципального образования Станислав Каторов.
Депутаты Московской областной думы 12 апреля приняли решение о выделении Реутову дополнительных средств в рамках закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Всего, по данным пресс-службы Мособлдумы, на 2018 год на финансирование мероприятий в муниципалитетах Подмосковья было распределено более 27 миллионов рублей.
«500 тысяч рублей будут переданы муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Реутов, которая осуществляет подготовку игроков в сборные команды ЦФО и Московской области. Её воспитанники участвуют в первенствах России, Европы, Московской области, чемпионатах мира. Традиционно школа привлекает к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и подростков, проводит городскую Спартакиаду школьников», — рассказал Каторов.
Еще один миллион рублей будет направлен на приобретение оборудования и инвентаря для спортивного комплекса «Старт».
За счет бюджетных средств, в том числе, здесь будет завершено сооружение универсальной спортивной площадки, которая в зимнее время будет использоваться как хоккейная коробка, а летом превратится в универсальную площадку для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол
— Станислав Каторов.
В настоящее время спортивный комплекс «Старт» представляет собой современный тренировочный и учебный спорткомплекс, в котором созданы отличные условия для занятий настольным и большим теннисом, бадминтоном, волейболом, мини-футболом и другими видами физической культуры. Он был открыт в 1964 году. В настоящее время спорткомплекс имеет два футбольных поля: одно с искусственным покрытием, одно с естественным (засеянным травой). Также на стадионе имеется тренировочное поле с искусственным покрытием. Футбольные поля, баскетбольная площадка является любимым местом занятий спортом для жителей города. В зимнее время на стадионе заливаются два катка, их посещение бесплатно.
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