В рамках акции своими историями из жизни уже поделились актрисы Алиса Гребенщикова и Ирина Медведева, певицы Жасмин и Саша Зверева, DJ Feel и группа «Интонация», ведущие Ирина Сашина и Алла Довлатова, тревел-блогер Ирина Константинова и другие знаменитости. Все они не раз сталкивались с ситуациями, когда было необходимо сказать твёрдое «Нет!», и не боялись это делать.
С помощью этой социальной кампании организаторы — международное движение Dance4Life и некоммерческий фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» — хотят привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и СПИД. Неслучайно девизом флешмоба выбрали фразу «Нет — опасному поведению / отношениям / рискованным предложениям».
Больше историй можно найти в социальных сетях по хештегам #скажинет и #дляжизни. Узнать больше о проектах Dance4Life — на официальном сайте и странице «ВКонтакте». Статьи по теме Зачем нужно предохраняться и как это делать правильно 9 проблем со здоровьем, от которых помогут избавиться оральные контрацептивы
Запись «В Сети стартовал социальный флешмоб „Нет — нормальный ответ!“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.