В Сети стартовал социальный флешмоб «Нет — нормальный ответ!»

С помощью этой социальной кампании организаторы — международное движение Dance4Life и некоммерческий фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» — хотят привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и СПИД. Неслучайно девизом флешмоба выбрали фразу «Нет — опасному поведению / отношениям / рискованным предложениям».

Больше историй можно найти в социальных сетях по хештегам #скажинет и #дляжизни. Узнать больше о проектах Dance4Life — на официальном сайте и странице «ВКонтакте». Статьи по теме Зачем нужно предохраняться и как это делать правильно 9 проблем со здоровьем, от которых помогут избавиться оральные контрацептивы

Запись «В Сети стартовал социальный флешмоб „Нет — нормальный ответ!“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.