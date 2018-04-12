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Прокладка, форшмак и другие слова, которые вам необходимо знать, чтобы понимать жаргон депутатов
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Прокладка, форшмак и другие слова, которые вам необходимо знать, чтобы понимать жаргон депутатов 

SNCmedia.ru 1 час назад
А  агрессировать — проявлять агрессию в момент публичного выступления.
алкогольщик (водочник, пивник) — бизнесмен, зарабатывающий на производстве и сбыте спиртных напитков.
Б  бодать, бодаться — вести борьбу с равноценным конкурентом по служебному цеху.
брюссельский обком — бюрократы из основных общеевропейских политических институций.
букироваться — выделить свое время для встречи.
бизнесы — коммерсанты.
В  вылежаться — отсрочить организационное решение («бумага должна вылежаться»).
войти в ххх — заполучить негласное влияние или получить официальное управление над предприятием ХХХ.
Г  гости — люди из компетентных проверяющих органов, интересующиеся определенным ведомством.
З забор — насильственное изъятие бизнеса.
занос — разовая операция доставки взятки коррупционеру.
К  кошмарист — неудобный переговорщик, «тяжелый» партнер.
Л  лпр — лицо, принимающее решение.
лук — «Лукойл».
М  месячные — регулярная проверка контролирующих органов.
Н  налог — откат чиновника вышестоящему боссу за то, что тот не препятствует ему брать взятки.
настоящий — Игорь Сечин.
недоблокадник — житель блокадного Ленинграда, проживший в блокадном городе менее 120 дней и имеющий чуть меньше прав, чем «блокадник обыкновенный».
О  отъесть — заполучить часть выручки от сделки, обычно незаслуженно.
официал — государственный служащий.
П  пассажиры — малый бизнес.
пенсы — пенсионеры.
перформанс — деятельность, качество работы, показатели.
пилить активы — договариваться с заинтересованными лицами о разделе какого-либо бизнеса (обычно предприятия-банкрота или предприятия, захваченного в результате недружественного поглощения).
позитивить — приукрашивать сложившуюся ситуацию.
портрет — Владимир Путин.
пошло движение по ххх — бизнесом корпорации ХХХ начали интересоваться карающие органы.
прачечная — небольшой «близкий» банк, занимающийся серыми схемами.
предпосылки — ожидаемые финансовые средства для приобретения чего-либо.
прокладка — компания, созданная для прогона денежных средств.
Р  рая — РАО «ЕЭС России». То есть Единая энергетическая система страны.
С  светиться — афишировать связи.
семеныч — Сергей Собянин.
сесть на поток — распределять денежный поток предприятия.
Т  танки — ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
твердануть заявку — подтвердить заявку.
телик — ПАО «Ростелеком».
торт — взятка.
тусовать кого-либо — поддерживать неформальное общение с нужным бизнесменом.
У  усушка — утечка денежных средств.
Ф  фонарик, помойка — фирма-однодневка.
форшмак — плохо сформулированная госзакупка.
Ч  чевэкашник — сотрудник ЧВК (частной военной компании), нанятый частной фирмой военный специалист.
Ш  шевеление — инициативный процесс по запуску какого-либо официального проекта.
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