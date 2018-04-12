Прокладка, форшмак и другие слова, которые вам необходимо знать, чтобы понимать жаргон депутатов

А агрессировать — проявлять агрессию в момент публичного выступления.

алкогольщик (водочник, пивник) — бизнесмен, зарабатывающий на производстве и сбыте спиртных напитков.

Б бодать, бодаться — вести борьбу с равноценным конкурентом по служебному цеху.

брюссельский обком — бюрократы из основных общеевропейских политических институций.

букироваться — выделить свое время для встречи.

бизнесы — коммерсанты.

В вылежаться — отсрочить организационное решение («бумага должна вылежаться»).

войти в ххх — заполучить негласное влияние или получить официальное управление над предприятием ХХХ.

Г гости — люди из компетентных проверяющих органов, интересующиеся определенным ведомством.

З забор — насильственное изъятие бизнеса.

занос — разовая операция доставки взятки коррупционеру.

К кошмарист — неудобный переговорщик, «тяжелый» партнер.

Л лпр — лицо, принимающее решение.

М месячные — регулярная проверка контролирующих органов.

Н налог — откат чиновника вышестоящему боссу за то, что тот не препятствует ему брать взятки.

недоблокадник — житель блокадного Ленинграда , проживший в блокадном городе менее 120 дней и имеющий чуть меньше прав, чем «блокадник обыкновенный».

О отъесть — заполучить часть выручки от сделки, обычно незаслуженно.

официал — государственный служащий.

П пассажиры — малый бизнес.

пенсы — пенсионеры.

перформанс — деятельность, качество работы, показатели.

пилить активы — договариваться с заинтересованными лицами о разделе какого-либо бизнеса (обычно предприятия-банкрота или предприятия, захваченного в результате недружественного поглощения).

позитивить — приукрашивать сложившуюся ситуацию.

пошло движение по ххх — бизнесом корпорации ХХХ начали интересоваться карающие органы.

прачечная — небольшой «близкий» банк, занимающийся серыми схемами.

предпосылки — ожидаемые финансовые средства для приобретения чего-либо.

прокладка — компания, созданная для прогона денежных средств.

Р рая — РАО «ЕЭС России». То есть Единая энергетическая система страны.

С светиться — афишировать связи.

сесть на поток — распределять денежный поток предприятия.

Т танки — ОАО «ТНК-ВР Холдинг».

твердануть заявку — подтвердить заявку.

торт — взятка.

тусовать кого-либо — поддерживать неформальное общение с нужным бизнесменом.

У усушка — утечка денежных средств.

Ф фонарик, помойка — фирма-однодневка.

форшмак — плохо сформулированная госзакупка.

Ч чевэкашник — сотрудник ЧВК (частной военной компании), нанятый частной фирмой военный специалист.

Ш шевеление — инициативный процесс по запуску какого-либо официального проекта.