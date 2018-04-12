На сайте фестиваля «Мультимир» теперь можно поиграть

А вы уже видели обновленный сайт фестиваля «Мультимир 2018»? Нет? Тогда обязательно зайдите и посмотрите. Ведь он стал гораздо ярче, интереснее и интерактивнее. Теперь на нем можно даже поиграть в мини-игру с самолетом, запутить ракету в космос, посмотреть фото и видео, узнать список подтвержденных участников и много всего другого!

Скоро на сайте появится расписание и карта фестиваля, а пока не упустите свой шанс выиграть билеты на главный детский праздник лета! Конкурс проходит в социальных сетях фестиваля: ВКонтакте, Facebook, «Одноклассники» и Instagram.

А для тех, кто не любит конкурсы, напоминаем, что до 1 мая действуют очень выгодные цены на билеты.

В этом году фестиваль «Мультимир» пройдет с 30 мая по 3 июня в 75-ом павильоне ВДНХ. Ждем с нетерпением!

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