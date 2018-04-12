В честь Дня Победы ретро-поезд «Воинский эшелон» проедет по трем южным регионам РФ

ВОЛГОГРАД , 12 апреля. / ТАСС /. Точная копия воинского эшелона времен Великой Отечественной войны с настоящим паровозом, «теплушкой» и платформами с военной техникой проедет накануне Дня Победы по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

Ретро-поезд «Воинский эшелон» — специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» и при поддержке Российского военно-исторического общества

"В честь Дня Победы ретро-поезд с 18 апреля по 8 мая посетит 25 станций Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. Сегодня на станции Волгоград-2 Приволжской состоялась презентация «Воинского эшелона», — сказали в пресс-службе.

В Приволжской железной дороге уточнили, что для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включает машиниста, помощника машиниста и кочегара, для них также была специально изготовлена форма образца 1943 года.

"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41, пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны, а также стилизованного вагона-"теплушки" для перевозки личного состава в годы войны. В «теплушке» установлены деревянные нары, печь-буржуйка, макеты автоматов и винтовок времен войны — то есть восстановлен интерьер военного времени. Все образцы военной техники и предметы для выставки предоставил музей-заповедник «Сталинградская битва».