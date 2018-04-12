Ещё
В честь Дня Победы ретро-поезд «Воинский эшелон» проедет по трем южным регионам РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В честь Дня Победы ретро-поезд «Воинский эшелон» проедет по трем южным регионам РФ 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Точная копия воинского эшелона времен Великой Отечественной войны с настоящим паровозом, «теплушкой» и платформами с военной техникой проедет накануне Дня Победы по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).
Ретро-поезд «Воинский эшелон» — специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» и при поддержке Российского военно-исторического общества.
"В честь Дня Победы ретро-поезд с 18 апреля по 8 мая посетит 25 станций Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов. Сегодня на станции Волгоград-2 Приволжской состоялась презентация «Воинского эшелона», — сказали в пресс-службе.
В Приволжской железной дороге уточнили, что для управления паровозом были подготовлены две специализированные бригады, каждая из которых включает машиниста, помощника машиниста и кочегара, для них также была специально изготовлена форма образца 1943 года.
"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41, пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны, а также стилизованного вагона-"теплушки" для перевозки личного состава в годы войны. В «теплушке» установлены деревянные нары, печь-буржуйка, макеты автоматов и винтовок времен войны — то есть восстановлен интерьер военного времени. Все образцы военной техники и предметы для выставки предоставил музей-заповедник «Сталинградская битва».
Отправится «Воинский эшелон» в свой праздничный «победный путь» 18 апреля из Астрахани, затем приедет в Саратов, объедет крупные станции Саратовской и Волгоградской областей и финиширует 8 мая, накануне Дня Победы, в городе-герое Волгограде.
ТАСС: последние новости
Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома Глава Минпромторга пообещал поддержку компании "Русал" Эксперт: четвертая техническая революция может произойти в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии194
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены11
Британия созывает СБ ООН71
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение