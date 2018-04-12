Госдума в первом чтении поддержала законопроект о борьбе с дезинформацией в соцсетях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с распространением противоправной и недостоверной информацией в соцсетях. За него проголосовали 289 человек, против — всего 14, передает

Документ предполагает внесение в законодательство нового понятия: «владелец публичной сети». Их обяжут удалять недостоверную, нецензурную и иную «противоправную информацию» по обращению пользователей в течение 24 часов.

Кроме того, иностранные соцсети, доступ к которым в течение суток получают более ста тысяч пользователей, находящихся на территории РФ , должны будут создать свои представительства в стране.

Неисполнение такого предписания грозит штрафом. Для этого также в первом чтении были приняты поправки к КоАП.

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Сергей Боярский. "В случае если социальная сеть принадлежит физическим лицам, штраф будет от 3 до 5 млн рублей, если это юридическое лицо — от 30 до 50 млн рублей", — уточнил один из авторов инициативы — депутат от "Единой России"

В том случае если публичная сеть дважды проигнорирует такой запрос, то Роскомнадзор имеет право требовать ограничение доступа к информации в судебном порядке.

Документ был внесен Боярским и его коллегой по партии Андреем Альшевским еще в июле 2017 года. По данным

"Коммерсанта", тогда принять его не удалось из-за критики государственно-правового управления президента.

Новая редакция проекта закона была внесена 3 апреля 2018 года — после пожара в Кемерово . После трагедии в соцсетях появились сообщения, в которых завышалось количество погибших (по официальной версии, их 64). Желанием противодействовать таким явлениям и объяснялась необходимость принятия законопроекта. «Трагедия в Кемерово показала, насколько уязвимым является наше информационное пространство внутри социальных сетей к фальсификации информации, к информационным вбросам, спланированным акциям», — говорил Боярский.

Боярский отметил, что за основу был взят аналогичный закон, который работает в Германии. Он также выразил мнение, «что нам необходимо гармонизировать наше законодательство с европейским», передает

BBC отмечает, что за законопроект проголосовали в основном представители «Единой России». В ходе обсуждения в четверг представители других фракций раскритиковали его. В частности, критике подверглась расплывчатость формулировок законопроекта, непрописанность понятийного аппарата, никак не обоснованные размеры штрафов, слишком суровые и технически неисполнимые нормы для соцсетей. Кроме того, единороссов обвинили в том, что этот законопроект может быть произвольно использован против критиков власти.

Сергей Шаргунов от КПРФ обратил внимание на формулировку «фальсификация общественно значимых сведений». «Это же может быть все на свете: исторические рассуждения, культурные разговоры. Это может быть предъявлено любому автору любых времен и народов.

Если говорить о пресловутом разжигании, давайте Толстого, Пушкина и Маяковского запретим? В течение 24 часов!»

Автор законопроекта Сергей Боярский и председатель комитета по информационной политике Леонид Левин в ответ на критику обещали доработать законопроект ко второму чтению. При этом Боярский уточнил, что общая концепция документа не изменится, передает

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