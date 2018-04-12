Госдума в первом чтении поддержала законопроект о борьбе с дезинформацией в соцсетях 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с распространением противоправной и недостоверной информацией в соцсетях. За него проголосовали 289 человек, против — всего 14, передает
Русская служба BBC. Остальные депутаты в голосовании не участвовали.
Документ предполагает внесение в законодательство нового понятия: «владелец публичной сети». Их обяжут удалять недостоверную, нецензурную и иную «противоправную информацию» по обращению пользователей в течение 24 часов.
Кроме того, иностранные соцсети, доступ к которым в течение суток получают более ста тысяч пользователей, находящихся на территории РФ, должны будут создать свои представительства в стране.
Неисполнение такого предписания грозит штрафом. Для этого также в первом чтении были приняты поправки к КоАП.
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"В случае если социальная сеть принадлежит физическим лицам, штраф будет от 3 до 5 млн рублей, если это юридическое лицо — от 30 до 50 млн рублей", — уточнил один из авторов инициативы — депутат от "Единой России" Сергей Боярский.
В том случае если публичная сеть дважды проигнорирует такой запрос, то Роскомнадзор имеет право требовать ограничение доступа к информации в судебном порядке.
Документ был внесен Боярским и его коллегой по партии Андреем Альшевским еще в июле 2017 года. По данным
"Коммерсанта", тогда принять его не удалось из-за критики государственно-правового управления президента.
Новая редакция проекта закона была внесена 3 апреля 2018 года — после пожара в Кемерово. После трагедии в соцсетях появились сообщения, в которых завышалось количество погибших (по официальной версии, их 64). Желанием противодействовать таким явлениям и объяснялась необходимость принятия законопроекта. «Трагедия в Кемерово показала, насколько уязвимым является наше информационное пространство внутри социальных сетей к фальсификации информации, к информационным вбросам, спланированным акциям», — говорил Боярский.
Боярский отметил, что за основу был взят аналогичный закон, который работает в Германии. Он также выразил мнение, «что нам необходимо гармонизировать наше законодательство с европейским», передает
BBC отмечает, что за законопроект проголосовали в основном представители «Единой России». В ходе обсуждения в четверг представители других фракций раскритиковали его. В частности, критике подверглась расплывчатость формулировок законопроекта, непрописанность понятийного аппарата, никак не обоснованные размеры штрафов, слишком суровые и технически неисполнимые нормы для соцсетей. Кроме того, единороссов обвинили в том, что этот законопроект может быть произвольно использован против критиков власти.
Сергей Шаргунов от КПРФ обратил внимание на формулировку «фальсификация общественно значимых сведений». «Это же может быть все на свете: исторические рассуждения, культурные разговоры. Это может быть предъявлено любому автору любых времен и народов.
Если говорить о пресловутом разжигании, давайте Толстого, Пушкина и Маяковского запретим? В течение 24 часов!»
Автор законопроекта Сергей Боярский и председатель комитета по информационной политике Леонид Левин в ответ на критику обещали доработать законопроект ко второму чтению. При этом Боярский уточнил, что общая концепция документа не изменится, передает
Ранее проект закона раскритиковали участники рынка. Глава Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками», Борис Добродеев назвал документ
нежизнеспособным и враждебным