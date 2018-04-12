Пик паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля 

Ижевск. Удмуртия. Пик паводка на водных объектах Удмуртии ожидается 25-30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Малые реки уже вскрылись, реки северной части республики вскроются 15-20 апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода на средних и крупных реках составит около 5–7 дней.
Чтобы избежать подтоплений, на 12 участках рек в пяти районах республики прошли взрывные работы. Предпаводковый спуск провели на 85 водных объектах республики в 21 муниципальном образовании, кроме того, расчищено почти 3,5 тыс. водоотводных сооружений.
Водную обстановку в регионе контролируют авиаразведка, 11 стационарных и 5 временных гидропостов.
В настоящее время на контроле регионального МЧС находится подтопление моста через реку Вала дороги Новое Водзимонье — Гуляево.