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Пик паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля
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Пик паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Пик паводка на водных объектах Удмуртии ожидается 25-30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Малые реки уже вскрылись, реки северной части республики вскроются 15-20 апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода на средних и крупных реках составит около 5–7 дней.
Чтобы избежать подтоплений, на 12 участках рек в пяти районах республики прошли взрывные работы. Предпаводковый спуск провели на 85 водных объектах республики в 21 муниципальном образовании, кроме того, расчищено почти 3,5 тыс. водоотводных сооружений.
Водную обстановку в регионе контролируют авиаразведка, 11 стационарных и 5 временных гидропостов.
В настоящее время на контроле регионального МЧС находится подтопление моста через реку Вала дороги Новое Водзимонье — Гуляево.
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