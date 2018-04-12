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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Тирасполя
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Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Тирасполя 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках торжественно-памятных акций российские военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны, провели со школьниками Уроки мужества.
Военнослужащие Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Тирасполя, главы министерств и силовых ведомств региона, а также представители общественных организаций и молодежных движений приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В центре Тирасполя на мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием «Минувших лет святая память», на котором, после Минуты молчания, российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым пронесли венки по аллее Славы и возложили их к Вечному огню.
В рамках торжественно-памятных мероприятий российские военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны, провели со школьниками Уроки мужества.
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