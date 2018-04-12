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На таможне изъяли 20 тонн запрещенного сыра
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На таможне изъяли 20 тонн запрещенного сыра 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ЦТУ  Владимирским таможенникам попался крупный «улов». Они изъяли у одной из столичных фирм огромную партию сыра, изготовленного в Польше — почти 20 тонн! Правда, перекупщики попытались скрыть следы причастности данного деликатеса к сельхозпроизводителям Евросоюза, попадающим под действие указа президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Вероятно, молдавские бизнесмены закупили партию сыра в Польше, затем заменили этикетки на продукции и упаковке, чтобы выдать за свой местный продукт «Чеддер», который под санкции не попадает.
Но владимирских таможенников на мякине не проведешь. Они сковырнули фальшивые бумажки и обнаружили под ними настоящие, польские.
По предварительной оценке Владимирской таможни, стоимость изъятой партии приближается к 90 тысяч евро. Нетрудный подсчет показывает, что цена одного килограмма запретной «санкционки» стоит 4,5 евро, то есть — 345 рублей за килограмм. Прямо скажем — продукт ввозился не самый дорогой.
Но и такой сырок, конечно, жалко. Он, как и вся остальная санкционная продукция, будет уничтожен сотрудниками Россельхознадзора по Владимирской области на полигоне «Марьинка» Камешковского района.
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