Собственность юрлица переходит к правопреемнику сразу после реорганизации

Пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ установлено, что дивиденды освобождены от налогов, если получающая их компания владела не меньше чем половиной уставного капитала фирмы, осуществлявшей выплату, сроком не меньше года.

Реорганизация юрлиц считается завершенной с момента, как вновь созданное юрлицо пройдет госрегистрацию, а преобразованная фирма прекратит свою деятельность. Новая компания будет считаться вновь созданным налогоплательщиком, и, значит, срок владения долей в уставном капитале будет рассчитан с момента ее создания.

ВАС РФ указал, что срок владения этой долей не прекращается, если она передана в собственность компании-правопреемнику преобразованной фирмы. Вместе с тем ГК РФ устанавливает, что объекты гражданских прав, кроме ограниченных в обороте, могут отчуждаться или переходить к другим лицам по схеме универсального правопреемства. Если юрлицо реорганизовано, то его собственность переходит к правопреемникам.

Таким образом, право собственности у правопреемника возникает с того момента, как закончится реорганизация соответствующего юрлица.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»