Суд отказал в освобождении кандидата на пост главы женералитета Каталонии

Заседание парламента должно состояться в пятницу. Жорди Санчес, бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» и депутат от партии «Вместе за Каталонию», находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме по обвинению в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.

Его кандидатуру «Вместе за Каталонию» уже выдвигала на пост главы каталонского правительства, однако голосование так и не состоялось — Санчес добровольно снял свою кандидатуру. Однако несколько дней назад спикер парламента Роже Торрен вновь заявил о его выдвижении и назначил заседание на 13 апреля.

По мнению судьи ВС Пабло Льярены, Санчес не может быть освобожден, поскольку существует риск совершения им преступлений, аналогичных тем, в которых он обвиняется.

Ранее судья выдвинул против Санчеса обвинения в организации восстания, что по испанским законам предполагает до 30 лет тюремного заключения. Кроме того, Льярена заявил, что Санчес не может выступать на заседании и по видеосвязи.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост главы женералитета должен присутствовать на заседании лично.

В Каталонии 21 декабря состоялись выборы в парламент, которые выиграла центристская партия «Граждане», однако у трех сепаратистских партий абсолютное большинство — 70 мандатов.

На пост главы женералитета сепаратисты выдвигают политиков, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которым предъявлены обвинения в восстании в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Санчес, который находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, уже выдвигался кандидатом на должность председателя правительства Каталонии, однако снял свою кандидатуру. Вторым кандидатом был Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе, однако и он отказался.