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Парламент Каталонии отложил заседание по утверждению главы правительства
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Парламент Каталонии отложил заседание по утверждению главы правительства 

РИА Новости 2 часа назад
МАДРИД, 12 апр — РИА Новости. Заседание парламента Каталонии, на котором в пятницу планировалось обсуждать кандидатуру главы правительства региона, не состоится.
Решение о его отмене принял спикер парламента Роже Торрен после того, как судья Верховного суда Пабло Льярена отклонил ходатайство об освобождении на время заседания кандидата на пост главы женералитета (правительства) Каталонии Жорди Санчеса. Согласно решению, принятому ранее Конституционном судом, кандидат должен лично присутствовать на заседании.
Спикер каталонского парламента предложит президиуму парламента обратиться в Верховный суд с ответным иском.
Заседание парламента должно было начаться в пятницу утром. Жорди Санчес, бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» и депутат от партии «Вместе за Каталонию», находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме по обвинению в преступлениях, связанных с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.
По мнению судьи ВС Пабло Льярены, Санчес не может быть освобожден, поскольку существует риск совершения им преступлений, аналогичных тем, в которых он обвиняется.
Партия «Вместе за Каталонию» ранее уже выставляла кандидатуру Санчеса на пост главы женералитета, но позже политик отказался. Решение вновь баллотироваться на эту должность он принял после того, как Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению его жалобу на нарушения политических прав. Комитет пообещал «принять все необходимые меры для гарантии того, чтобы Санчес смог воспользоваться своими политическими правами».
Правительство Испании со своей стороны призывает каталонский парламент утвердить кандидата, «у которого нет проблем с законом».
Решение судьи ВС раскритиковал бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. «Они не уважают результаты выборов, не уважают парламентское большинство, не уважают Объединенные Нации — ущерб демократии огромен», — написал в Twitter Пучдемон, экстрадиции которого из Германии добивается Мадрид.
Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.
Первое место на выборах заняла центристская партия «Граждане», отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» — получили абсолютное большинство — 70 мандатом. Все политики, которые выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости, им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.
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