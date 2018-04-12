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Путин надеется, что политика не повлияет на освоение Марса
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Путин надеется, что политика не повлияет на освоение Марса 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Владимир Путин надеется, что политика не повлияет на развитие марсианских программ. Об этом глава государства сказал во время посещения павильона «Космос» на ВДНХ, пишет РИА Новости.
"Работа по марсианским программам, там две программы — мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться", — сказал президент
По словам Путина, освоение Марса в интересах всего человечества.
Обновленный павильон «Космос» открылся в День космонавтики на ВДНХ. В четверг его посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.
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