Осторожно, мошенники! Где и как чаще всего обманывают югорчан

На сегодняшний день самыми распространенными видами мошенничества в Югре являются обманы в интернете, по телефону и в сфере кредитования. Так как же не попасть в лапы мошенников и сберечь свои деньги?

Молодёжь не проведёшь

В рамках марафона «Югра против мошенников» в Югорском государственном университете прошла тематическая викторина. Сотрудники УМВД России по Югре проверили знания студентов юридического института в сфере мошенничества. Со всеми заданиями студенты справились успешно, и это не удивительно. В Ханты-Мансийске за 2017 год из зарегистрированного 141 случая преступлений в сфере интернет-мошенничества — всего 4 обращения от студентов.

Сотрудники правоохранительных органов подтверждают, что молодежь сейчас — наиболее защищенная от мошенников категория граждан, они держат руку на пульсе. Вот и сейчас ребята первым делом поинтересовались, какие новые виды мошенничества появились и набирают обороты.

По России участились преступления в сфере страхования. Самая распространенная схема действия автоюристов предполагает выкуп ими прав требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП. Затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. В результате мошеннических действий в их карманах оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания. В данном случае потерпевшим лицом может стать не только организация, занимающаяся страхованием, но и ее клиенты. Действующие законы РФ предусматривают строгое наказание за совершение подобных преступлений. Свердловская и Челябинская области попали в список лидеров по мошенничествам с ОСАГО. В Югре же процент данного вида мошенничества не велик.

Самыми популярными в округе являются интернет-мошенничество, телефонное мошенничество и мошенничество в сфере кредитования.

Ловкость рук и технологий

Студентка 2-го курса ЮГУ Светлана Лесовская решила продать свой «IPhone», 4 апреля выставила несколько объявлений по разным группам «ВКонтакте» и сайтам. Одним из сайтов был «Авито».

«Практически сразу мне написала девушка. Спросила, есть ли дефекты у телефона, и попросила зайти в её учетную запись Apple (идентификатор Apple ID) для проверки. На следующий день, по словам женщины, она собиралась якобы купить мой телефон. Я, по глупости, зашла в ее учетную запись, и «чудесным» образом на экране высветилась надпись: «Пропавший IPhone, напишите в Telegram или Viber». После чего я написала в «Viber» с другого телефона, и мне пришло сообщение: «Ваш телефон заблокирован на два пароля, и если вы хотите получить их, заплатите 7 тысяч». Я обратилась в техподдержку «Apple», за неделю обещали дать ответ, смогут ли они разблокировать мне телефон или нет. Конечно, это неприятный опыт в моей жизни, зато теперь буду более внимательно подходить к таким вещам», — рассказывает Светлана.

По данным правоохранительных органов, излюбленным местом обитания мошенников являются интернет-сайт «Авито» и сервис объявлений «Юла». В 90 процентах случаев звонки от «покупателей» югорчанам поступают из Московского региона и Челябинской области. Также обращайте внимание на объявления от продавцов: если цена на товар подозрительно низкая, большая вероятность, что вас поджидают обманщики.

Кроме того, обманщики могут украсть ваши деньги через телефон. Выглядит это так: приходит смс (чаще всего якобы от имени «Сбербанка» ) с некоторой ссылкой, после перехода по которой телефон моментально будет взломан, и все деньги с него и привязанных к номеру карт спишутся.

Напомним, что в феврале в Югре был задержан подозреваемый по 32 эпизодам мошенничества. Мужчина обманул пользователей интернета на 180 000 рублей. 30 марта на него было возбуждено уголовное дело. На данный момент межмуниципальный отдел МВД России «Ханты-Мансийский» раскрывает 103 преступления в сфере мошенничества.

Каждое преступление по мошенничеству транслируется на сайте УМВД России по Югре и по местному телевидению. Сотрудники органов исполнительной власти призывают всех быть бдительными и пользоваться полученными советами.