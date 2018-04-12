Взаимовыручка и располневшая Фемида

Утро начиналось обычно — подъем, сборы, путь до метро. Толпа на «Молодежной» занесла меня в переполненный вагон, и с каждой новой станцией становилось все теснее. Все как всегда.

Внезапный приступ головокружения почувствовала на «Киевской», уже когда в вагоне стало свободнее.

Стойко продержавшись до «Арбатской», буквально вывалилась на платформу и нашла опору в виде ближайшей стены. Ко мне моментально подскочили парень с девушкой: «Вам плохо?» Ребята сначала предложили вызвать мне скорую, потом найти дежурного по станции. Я вежливо отказалась — ну что дергать людей из-за минутной слабости? В итоге пара проводила меня по переходу на «Боровицкую», всучив на прощание стеклянную бутылку «Байкала». Я растерянно поблагодарила их и забралась в прибывший поезд, тут же рухнув на свободное место — какое счастье, что оно было! Полностью погрузившись в размышления, как бы добраться до работы и не позвонить ли кому-нибудь из коллег, чтобы встретили, я сначала и не поняла, что ко мне обращаются.

«И не стыдно с утра-то? Еще и с собой бутылку прихватила!» — возмущалась женщина. Она стояла надо мной, словно располневшая Фемида. Густо накрашенные голубыми тенями глаза символизировали то ли ее связь с небесами, то ли отсутствие вкуса. Красные губы презрительно кривились. «Байкал» у меня в руках, и правда, напоминал пиво. Да и сама я выглядела не ахти — бледная, встрепанная. Да только с чего мадам возомнила себя полицией нравов и полезла ко мне с нотациями? Ответить ей я не смогла.

Вот так за полчаса я столкнулась и с пассажирской взаимовыручкой, и с хамством.