Ещё
Взаимовыручка и располневшая Фемида
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взаимовыручка и располневшая Фемида 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Утро начиналось обычно — подъем, сборы, путь до метро. Толпа на «Молодежной» занесла меня в переполненный вагон, и с каждой новой станцией становилось все теснее. Все как всегда.
Внезапный приступ головокружения почувствовала на «Киевской», уже когда в вагоне стало свободнее.
Стойко продержавшись до «Арбатской», буквально вывалилась на платформу и нашла опору в виде ближайшей стены. Ко мне моментально подскочили парень с девушкой: «Вам плохо?» Ребята сначала предложили вызвать мне скорую, потом найти дежурного по станции. Я вежливо отказалась — ну что дергать людей из-за минутной слабости? В итоге пара проводила меня по переходу на «Боровицкую», всучив на прощание стеклянную бутылку «Байкала». Я растерянно поблагодарила их и забралась в прибывший поезд, тут же рухнув на свободное место — какое счастье, что оно было! Полностью погрузившись в размышления, как бы добраться до работы и не позвонить ли кому-нибудь из коллег, чтобы встретили, я сначала и не поняла, что ко мне обращаются.
«И не стыдно с утра-то? Еще и с собой бутылку прихватила!» — возмущалась женщина. Она стояла надо мной, словно располневшая Фемида. Густо накрашенные голубыми тенями глаза символизировали то ли ее связь с небесами, то ли отсутствие вкуса. Красные губы презрительно кривились. «Байкал» у меня в руках, и правда, напоминал пиво. Да и сама я выглядела не ахти — бледная, встрепанная. Да только с чего мадам возомнила себя полицией нравов и полезла ко мне с нотациями? Ответить ей я не смогла.
Вот так за полчаса я столкнулась и с пассажирской взаимовыручкой, и с хамством.
Вечерняя Москва: последние новости
Депутаты Госдумы приняли закон об удалении из интернета порочащей честь информации Губернатор Подмосковья поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником Московские школьники смогут отправиться с экспедицией на станцию «Барнео», чтобы реализовать свои научные проекты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии194
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены11
Британия созывает СБ ООН71
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение