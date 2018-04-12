Башкортостан и Беларусь расширяют границы сотрудничества

11 апреля в Минске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Башкортостан Республикой Беларусь . Стороны отметили, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Башкортостаном и Беларусью, заключенное в июле 1999 года, в целом реализуется успешно. При этом стороны готовы к расширению деловых связей.

— Расширение сотрудничества предполагается по ряду направлений, в том числе в части поставок башкирским предприятиям техники «Амкодор», применению в дорожном строительстве нашей республики новых технологий и взаимодействие наших институтов в этой области. В ближайшее время планируем подписать обновленную редакцию нашего соглашения, — отметил вице-премьер правительства РБ Евгений Гурьев

По данным Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям, объем взаимного товарооборота Беларуси и Республики Башкортостан в 2017 году превысил 520 миллионов долларов США, рост по сравнению с предыдущим периодом составил более 20 процентов. При этом экспорт белорусской продукции вырос на 4,5 процента, импорт — в 1,5 раза.

— В части импорта мы можем только поблагодарить сторону, потому что исправно получали нефть, нефтепродукты и прочую химию. Значительный рост импорта из Башкортостана связан с выходом из рецессии и активизацией наших производств, прежде всего нефтехимических, — отметил на заседании сопредседатель рабочей группы от Республики Беларусь, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко

Итоги совещания рабочей группы лягут в основу создания новой «дорожной карты» на ближайшую перспективу.