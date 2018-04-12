Путин надеется, что политика не повлияет на развитие марсианских программ

"Работа по марсианским программам, там две программы — мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться", — сказал президент в ходе беседы с космонавтами во время посещения павильона «Космос» на ВДНХ.

Он подчеркнул, что освоение Марса в интересах всего человечества. Космонавты рассказали, что со своими партнерами из других стран они вместе летают на одних кораблях, вместе рискуют.

"Это та сфера деятельности, которая объединяет. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем", — согласился глава государства.

Путин в День Космонавтики посетил павильон «Космос» на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр «Космонавтика и авиация».

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