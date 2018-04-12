Меняйло: оснащение больницы для Универсиады в Красноярске может затянуться

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Готовность проекта реконструкции краевой клинической больницы в Красноярске, которая проводится в рамках подготовки к Зимней Универсиаде-2019 и ранее вызывала критику президента РФ Владимира Путина , составляет около 13%, хотя до соревнований осталось меньше года. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания, посвященного подготовке к Универсиаде, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Как ранее сообщал ТАСС, реконструкция больницы, которая проводится в рамках Универсиады, затянулась, и президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Красноярск в феврале 2018 года сказал, что ему кажется странной причина срыва сроков, связанная с выделением на реконструкцию большого количества средств. Он также призвал не затягивать с конкурсами на поставку оборудования в больницу. На том же совещании врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что больница будет сдана в мае 2018 года.

"Техническая готовность этой клинической больницы составляет менее 13%. Учитывая время на закупку, поставку и монтаж оборудования, срок может быть затянут. Риски определенные есть, хотя при желании мы можем (наверстать)", — сказал Меняйло, подчеркнув, что 13% является плановым значением, а риск в отставании связан с закупкой оборудования.

Реконструкция предполагает строительство приемно— диагностического отделения и хирургического корпуса, а также переоснащение имеющихся корпусов. Предусмотрено обустройство нового операционного блока на 15 операционных, в том числе три экстренные операционные, 24 реанимационные койки. Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями, иным современным оборудованием для проведения экстренных операций, что позволит на более высоком уровне продолжить оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам города Красноярска, Красноярского края, РФ и иностранным гражданам.

С вводом в эксплуатацию хирургического корпуса количество проводимых операций возрастет с 12,5 тыс. до 15 тыс. в год. Более того, предполагается создание новых больничных коек (два отделения реанимации) и сокращение периода ожидания пациентов при плановых хирургических вмешательствах.