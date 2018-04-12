Ещё
Меняйло: оснащение больницы для Универсиады в Красноярске может затянуться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меняйло: оснащение больницы для Универсиады в Красноярске может затянуться 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Готовность проекта реконструкции краевой клинической больницы в Красноярске, которая проводится в рамках подготовки к Зимней Универсиаде-2019 и ранее вызывала критику президента РФ Владимира Путина, составляет около 13%, хотя до соревнований осталось меньше года. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания, посвященного подготовке к Универсиаде, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Как ранее сообщал ТАСС, реконструкция больницы, которая проводится в рамках Универсиады, затянулась, и президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Красноярск в феврале 2018 года сказал, что ему кажется странной причина срыва сроков, связанная с выделением на реконструкцию большого количества средств. Он также призвал не затягивать с конкурсами на поставку оборудования в больницу. На том же совещании врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что больница будет сдана в мае 2018 года.
"Техническая готовность этой клинической больницы составляет менее 13%. Учитывая время на закупку, поставку и монтаж оборудования, срок может быть затянут. Риски определенные есть, хотя при желании мы можем (наверстать)", — сказал Меняйло, подчеркнув, что 13% является плановым значением, а риск в отставании связан с закупкой оборудования.
Реконструкция предполагает строительство приемно— диагностического отделения и хирургического корпуса, а также переоснащение имеющихся корпусов. Предусмотрено обустройство нового операционного блока на 15 операционных, в том числе три экстренные операционные, 24 реанимационные койки. Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями, иным современным оборудованием для проведения экстренных операций, что позволит на более высоком уровне продолжить оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам города Красноярска, Красноярского края, РФ и иностранным гражданам.
С вводом в эксплуатацию хирургического корпуса количество проводимых операций возрастет с 12,5 тыс. до 15 тыс. в год. Более того, предполагается создание новых больничных коек (два отделения реанимации) и сокращение периода ожидания пациентов при плановых хирургических вмешательствах.
Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние универсиады, первая зимняя универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером этих соревнований выступит компания «Норникель».
ТАСС: последние новости
Минпромторг предлагает повысить до 10% пошлины на ввоз оборудования для пищепрома Глава Минпромторга пообещал поддержку компании "Русал" Эксперт: четвертая техническая революция может произойти в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии190
Россия определилась с украинской трубой82
Британия созывает СБ ООН75
Участники Саммита Америк встревожены10
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение