Активисты организовали проект «Убери за своей собакой» в Балашихе 

Вечная проблема не дает покоя жителям Балашихи: собаководы не убирают за своими питомцами. В связи многократными жалобами, члены Общественной палаты города организовали проект «Убери за своей собакой». Поможет ли эта мера вразумить владельцев животных ‐ расскажет телеканал «360».
Своего пса — лабрадора Бенджамина — активист Артем Омельченко выводит на улицу дважды в день. Где бы ни проходила прогулка, будь то двор, парк или лес, у мужчины за пазухой всегда припрятан дежурный пакет.
Еще несколько лет назад во дворах и парках Балашихи нельзя было найти участка земли, не усыпанного собачьими экскрементами. Сейчас ситуация улучшилась, однако, многие хозяева
по-прежнему
отказываются убирать за своими питомцами.
К сожалению, мы не убираем за собакой, потому что у нас это не принято,
как-то не вошло в моду
— Игорь Бондаренко, местный житель.
Весной деликатная проблема в городе обострилась, и чтобы собаки не оставляли на улицах неприятные сюрпризы, а их хозяева привыкали к чистоте, члены Общественной палаты за свой счет установили в центре города информационный стенд с пакетами для уборки за животными.
Наши дети играют в травке, в кустиках. Хочется, чтобы везде было чисто и комфортно, поэтому и родилась эта акция, чтобы сохранять чистоту природы. Я думаю, что эта акция даст посыл всем остальным задуматься, что нужно убирать за домашними животными. Это комфорт и себе, и окружающей среде, и другим людям
— Ирина Политова, член Общественной палаты г.о. Балашиха.
Еще четыре стенда активисты планируют установить на улице Крупской, Парковой, за храмом Александра Невского и в сквере «Синичка». В будущем такие устройства появятся во всех парках Балашихи. Сейчас членами Общественной палаты заказано около пяти тысяч пакетов для уборки. Установка и обслуживание стендов лягут на плечи управляющих компаний.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в микрорайоне Куркино начали платить за собачьи отходы. Местные активисты придумали оригинальный способ в борьбе за чистоту парка — тому, кто очистит улицу от продуктов жизнедеятельности четвероногих, полагается денежное вознаграждение.