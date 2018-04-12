Активисты организовали проект «Убери за своей собакой» в Балашихе

Вечная проблема не дает покоя жителям Балашихи : собаководы не убирают за своими питомцами. В связи многократными жалобами, члены Общественной палаты города организовали проект «Убери за своей собакой». Поможет ли эта мера вразумить владельцев животных ‐ расскажет телеканал «360».

Своего пса — лабрадора Бенджамина — активист Артем Омельченко выводит на улицу дважды в день. Где бы ни проходила прогулка, будь то двор, парк или лес, у мужчины за пазухой всегда припрятан дежурный пакет.

Еще несколько лет назад во дворах и парках Балашихи нельзя было найти участка земли, не усыпанного собачьими экскрементами. Сейчас ситуация улучшилась, однако, многие хозяева

по-прежнему

отказываются убирать за своими питомцами.

К сожалению, мы не убираем за собакой, потому что у нас это не принято,

как-то не вошло в моду

Весной деликатная проблема в городе обострилась, и чтобы собаки не оставляли на улицах неприятные сюрпризы, а их хозяева привыкали к чистоте, члены Общественной палаты за свой счет установили в центре города информационный стенд с пакетами для уборки за животными.

Наши дети играют в травке, в кустиках. Хочется, чтобы везде было чисто и комфортно, поэтому и родилась эта акция, чтобы сохранять чистоту природы. Я думаю, что эта акция даст посыл всем остальным задуматься, что нужно убирать за домашними животными. Это комфорт и себе, и окружающей среде, и другим людям

— Ирина Политова, член Общественной палаты г.о. Балашиха.

Еще четыре стенда активисты планируют установить на улице Крупской, Парковой, за храмом Александра Невского и в сквере «Синичка». В будущем такие устройства появятся во всех парках Балашихи. Сейчас членами Общественной палаты заказано около пяти тысяч пакетов для уборки. Установка и обслуживание стендов лягут на плечи управляющих компаний.