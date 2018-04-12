Столичных восьмиклассников проверят на наркотики

Обязательное тестирование на наркотики предстоит пройти московским восьмиклассникам в этом году. Об этом сообщили в пресс‐службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве пояснили, что будет организована индивидуальная работа с учащимися, которые допускают немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ и их родителями. Основанием станут полученные результаты тестирования.

Специалисты также обратят внимание на «группу риска» из числа отказавшихся от прохождения тестирования. Ранее эти процедуры проводились среди учеников десятых классов и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.

В начале этого года в Химках в тестовом режиме было запущено электронное тестирование детей на наркотики. Опрос из порядка ста пунктов способен определять предрасположенность не только к наркотической, но и к алкогольной, игровой или компьютерной зависимости.