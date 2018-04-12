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Столичных восьмиклассников проверят на наркотики
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Столичных восьмиклассников проверят на наркотики 

360tv.ru 1 час назад
Обязательное тестирование на наркотики предстоит пройти московским восьмиклассникам в этом году. Об этом сообщили в пресс‐службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ведомстве пояснили, что будет организована индивидуальная работа с учащимися, которые допускают немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ и их родителями. Основанием станут полученные результаты тестирования.
Специалисты также обратят внимание на «группу риска» из числа отказавшихся от прохождения тестирования. Ранее эти процедуры проводились среди учеников десятых классов и учащихся первых курсов профессиональных образовательных организаций.
В начале этого года в Химках в тестовом режиме было запущено электронное тестирование детей на наркотики. Опрос из порядка ста пунктов способен определять предрасположенность не только к наркотической, но и к алкогольной, игровой или компьютерной зависимости.
Кроме того, на всех российских предприятиях могут ввести добровольное тестирование на алкоголь и наркотические вещества, передает Nation News. Минздрав планирует сделать такие процедуры наиболее массовыми.
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