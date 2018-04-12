«Им помогут». В минпромторге ответили на слухи о сокращении работников лысьвенского завода

По сообщению телеграм-канала «Решетниковский спуск», к маю более пятисот сотрудников завода «Электротяжмаш-Привод» в Лысьве останутся без работы. Сейчас на предприятии трудятся полторы тысячи человек.

— Вопрос по массовым увольнениям, можно сказать, уже решённый, — пишет канал, — однако отметим, что для города, где численность взрослого населения 60 тысяч человек, 500 безработных — социальная катастрофа.

59.ru обратился за комментарием в Министерство промышленности и торговли Пермского края. Там информацию не подтвердили.

— По данным Службы занятости населения Пермского края, на заводе планируется сократить 14 человек в плановом порядке, — сообщили в ведомстве. — Если потребуется, служба занятости окажет им свою поддержку.

Мы обратились за разъяснением в «Электротяжмаш-Привод». В пресс-службе предприятия сказали, что сейчас ситуацию не комментируют и дадут разъяснения позже.

Завод специализируется на производстве турбогенераторов — устройств, которые вырабатывают электроэнергию в агрегатах с паровыми и газовыми турбинами, которые устанавливаются на тепловых передвижных или стационарных электростанциях.