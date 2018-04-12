«Им помогут». В минпромторге ответили на слухи о сокращении работников лысьвенского завода 

В соцсетях появилась информация о том, что на лысьвенском заводе «Электротяжмаш-Привод» скоро уволят треть сотрудников предприятия. «Руководство завода вынуждено пойти на это из-за тяжёлой экономической ситуации», — писали в телеграм-каналах. В министерстве промышленности и торговли Пермского края разъяснили ситуацию.
По сообщению телеграм-канала «Решетниковский спуск», к маю более пятисот сотрудников завода «Электротяжмаш-Привод» в Лысьве останутся без работы. Сейчас на предприятии трудятся полторы тысячи человек.
— Вопрос по массовым увольнениям, можно сказать, уже решённый, — пишет канал, — однако отметим, что для города, где численность взрослого населения 60 тысяч человек, 500 безработных — социальная катастрофа.
59.ru обратился за комментарием в Министерство промышленности и торговли Пермского края. Там информацию не подтвердили.
— По данным Службы занятости населения Пермского края, на заводе планируется сократить 14 человек в плановом порядке, — сообщили в ведомстве. — Если потребуется, служба занятости окажет им свою поддержку.
Мы обратились за разъяснением в «Электротяжмаш-Привод». В пресс-службе предприятия сказали, что сейчас ситуацию не комментируют и дадут разъяснения позже.
Завод специализируется на производстве турбогенераторов — устройств, которые вырабатывают электроэнергию в агрегатах с паровыми и газовыми турбинами, которые устанавливаются на тепловых передвижных или стационарных электростанциях.
Недавно мы писали о том, что суд признал «Мотовилихинские заводы» банкротом. Основные причины — закредитованность компании, низкая рентабельность госконтрактов и снижение доли экспортных контрактов по военным заказам. Мы рассказывали, как процедура банкротства повлияет на сотрудников предприятия.