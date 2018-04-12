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Обитатели челябинского зоопарка примерили образ космонавтов
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Обитатели челябинского зоопарка примерили образ космонавтов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Животные зоопарка в Челябинске в честь Дня космонавтики примерили образ космонавтов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сотрудники учреждения решили поддержать праздник и проверили, насколько их питомцы соответствуют образу самоотверженных космонавтов. Зоологи соорудили импровизированный космический корабль и «посадили» в него животных. На ракете «прокатился» ёж, игуана, выдра и жаба.
«Наших питомцев не берут в космонавты, но им тоже очень хочется», — подписали необычные фотографии зоологи.
Отметим, что сотрудники челябинского зоопарка все праздники отмечают оригинально. Так, например, в День защитника Отечества они запустили в вольеры с животными танки, внутри которых было спрятано мясо. Однако оказалось, что местные волки слишком трусливы, чтобы схватить поданное в необычной форме лакомство.
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