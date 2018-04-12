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Субсидии на развитие АПК распределили между фермерами Ростовской области
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Субсидии на развитие АПК распределили между фермерами Ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Почти треть от этой суммы, 600 млн рублей получат направления виноградарства, садоводства, рисоводства и элитного растениеводства. Полмиллиарда рублей выделят на поддержку племенного животноводства, наращивание маточного поголовья коз и овец, содержание пород мясного КРС и приобретение отечественных пород молодняка.
Начинающих фермеров тоже не обделили вниманием. На гранты по развитию семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов и поддержку начинающих сельхозпроизводителей потратят 350 млн рублей.
Оставшаяся часть бюджетных средств, более 247 млн рублей, будет направлена на возмещение части процентных ставок по кредитам и займам малым формам хозяйствования, а также страхованию в области животноводства и растениеводства.
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