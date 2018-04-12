Субсидии на развитие АПК распределили между фермерами Ростовской области

Почти треть от этой суммы, 600 млн рублей получат направления виноградарства, садоводства, рисоводства и элитного растениеводства. Полмиллиарда рублей выделят на поддержку племенного животноводства, наращивание маточного поголовья коз и овец, содержание пород мясного КРС и приобретение отечественных пород молодняка.

Начинающих фермеров тоже не обделили вниманием. На гранты по развитию семейных животноводческих ферм, на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов и поддержку начинающих сельхозпроизводителей потратят 350 млн рублей.

Оставшаяся часть бюджетных средств, более 247 млн рублей, будет направлена на возмещение части процентных ставок по кредитам и займам малым формам хозяйствования, а также страхованию в области животноводства и растениеводства.