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Челябинцы примерят скафандр и прогуляются по Юпитеру
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Челябинцы примерят скафандр и прогуляются по Юпитеру 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Только до 13 мая у челябинцев есть потрясающая возможность отправиться в космос.
«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит Вас для полета в космос. Частица космоса прямо в твоем городе!
Что смогут испытать взрослые и дети на выставке «Космодрайв»?
Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания. Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду. Поуправлять луноходомПримерить скафандрПосмотреть на звезды в настоящем планетарииОтправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру. Задать вопросы на МКС. Дотронуться до космической плазмы
Планетарий на выставке позволит Вам ощутить неповторимый эффект присутствия в космосе. Почувствуйте ее безграничность, совершите головокружительное путешествие в межгалактическом пространстве.
С помощью полнокупольного экрана Вы увидите поразительные явления:
падающие звездыполет болидадвижение планет
Также сможете понаблюдать солнечное и лунное затмение.
Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»
Приходите на выставку в ТРЦ «Гагарин Парк» и наблюдайте космические пейзажи вместе с нами!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Сайт: космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
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