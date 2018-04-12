Челябинцы примерят скафандр и прогуляются по Юпитеру

Только до 13 мая у челябинцев есть потрясающая возможность отправиться в космос.

«Космодрайв» — это интерактивная выставка-приключение для всей семьи, которая в развлекательной форме подготовит Вас для полета в космос. Частица космоса прямо в твоем городе!

Что смогут испытать взрослые и дети на выставке «Космодрайв»?

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания. Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности.5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, превращение в звезду. Поуправлять луноходомПримерить скафандрПосмотреть на звезды в настоящем планетарииОтправить свой голос на Марс, Юпитер, Венеру. Задать вопросы на МКС. Дотронуться до космической плазмы

Планетарий на выставке позволит Вам ощутить неповторимый эффект присутствия в космосе. Почувствуйте ее безграничность, совершите головокружительное путешествие в межгалактическом пространстве.

С помощью полнокупольного экрана Вы увидите поразительные явления:

падающие звездыполет болидадвижение планет

Также сможете понаблюдать солнечное и лунное затмение.

Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»

Приходите на выставку в ТРЦ «Гагарин Парк» и наблюдайте космические пейзажи вместе с нами!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»

Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.

Сайт: космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk