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В Москве стартует конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Специалист по охране труда»
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В Москве стартует конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Специалист по охране труда» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. № 219-ПП «О городском конкурсе профессионального мастерства „Московские мастера“ в целях реализации п. 2.7 Московского трехстороннего соглашения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы объявлено начало конкурса профессионального мастерства „Московские мастера“ по профессии „Специалист по охране труда. “
Конкурс направлен на предупреждение производственного травматизма, защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.
Торжественное награждение победителей финального этапа Конкурса состоится в период празднования Дня города с вручением призов, утвержденных Организационным комитетом городского конкурса профессионального мастерства „Московские мастера“.
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