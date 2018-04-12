Пишите письма. Юлия Островская общается с пассажирами

Юлия Островская работает в Службе внешних связей Московского метрополитена. Именно ее отдел формирует отношение жителей мегаполиса к столичной подземке.

— Юля, как вы попали в метро?

— Это произошло абсолютно случайно! Я даже и не думала о подобной работе. В начале декабря прошлого года я, на всякий случай, пришла в метро на собеседование. И мне сразу сказали — берем! Я даже немного испугалась. Подумала, что буду поезда водить, а это же такая ответственность! Или контролером — за турникетами наблюдать или за эскалаторами следить. Однако меня взяли на работу в Службу внешних связей, и, как оказалось, что это не менее ответственная работа.

— В чем она заключается?

— Главная задача Службы внешних связей — найти общий язык с пассажирами метро. Если говорить конкретно обо мне, то я занимаюсь делопроизводством и документооборотом. Работаю с письмами, помогаю с организацией встреч. Самое важное, конечно же, обращения граждан. Наши пассажиры регулярно сообщают об опечатках на информационных стендах в вестибюлях, на плакатах в вагонах. Например, как-то позвонила женщина, сказала, что на одном плакате одно слово на английском было неправильно написано.

— Какие ваши стереотипы о метрополитене развеялись после того, как вы стали его частью?

— Темно, многолюдно, опасно. Я не была активным пассажиром — больше ездила на машине. На самом же деле в метро все очень аккуратно, светло, чисто, современно! И красиво! Недавно побывала на станции «ЦСКА». Такой урбанизм мне очень нравится. Однако в моем сердце — колонны «Комсомольской» и металлические деревья «Тропарева».

— Хватает ли свободного времени?

— Нет! Сейчас я получаю второе образование, учусь на юриста в Университете дружбы народов . Мечтала об этом с детства. В выходные люблю прогуляться по Парку Горького. Здесь множество цветочных аллей. Еще, если выдается время, хожу на выставки и спектакли. Недавно ходила на «Призрак оперы» — это было потрясающе!

СПРАВКА

Для сотрудников Московского метрополитена действует система поощрений: например, награждение почетной грамотой или именными часами начальника метрополитена. Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы. Для молодых работников организован Совет по работе с молодежью.