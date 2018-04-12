Вместимость флота продолжает расти на трансатлантических маршрутах и сервисах Азия-Европа

Предложение тоннажа на трансатлантических маршрутах и сервисах, связывающих порты Азии с портами Северной Европы, выросло по итогам первого квартала 2018 года на 4% и составило 237 820 TEU. В годовом сопоставлении предложение линейных операторов увеличилось на 9%. Об этом сообщает American Shipper со ссылкой на данные BlueWaterReporting, отраслевого подразделения аналитического агентства ComPair Data, специализирующегося на анализе контейнерного рынка, сообщает ТАСС

Наиболее значительный прирост вместимости зафиксирован на трансатлантическом трейде: с конца 2017 года по конец марта текущего еженедельная вместимость на линейных контейнерных сервисах выросла на 8,5% и составила 88 тыс. TEU. За год предложение увеличилось на 21%.

Среди факторов, которые способствовали такому стремительному росту, авторы отчета указывают на новый автономный экспресс-сервис Hyundai Merchant Marine, который был запущен с 9 апреля в дополнение к слотам, которые HMM покупает на различных сервисах альянса 2M.

Кроме того, покупка Maersk Line немецкого перевозчика Hamburg Sud, специализирующегося на рефперевозкам из Латинской Америки, а точнее требования, выдвинутые регулятором для одобрения этой сделки, стали причиной масштабных перестановок на рынке трансатлантических перевозок.

Между тем, согласно данным BlueWater Reporting, еженедельная вместимость судов, задействованных перевозчиками на маршрутах Азия — западное побережье Северной Америки практически не изменилась за прошедший квартал и составила 291 тыс. TEU (-0,2%). Совокупная емкость на маршрутах Азия — восточное побережье Северной Америки снизилась на 3,9%, до 119 тыс. TEU. В общей сложности контейнерная вместимость на транстихоокеанских маршрутах сократилась за три месяца с начала года на 1,3%, с 415 тыс. TEU в конце декабря до 410 тыс. TEU в конце марта.