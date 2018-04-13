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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин Reima
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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин Reima 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» на третьем этаже открылся монобрендовый магазин детской одежды Reima — первый в России магазин в обновлённой концепции, оформление которого транслирует ключевые ценности бренда — естественность, простота и удобство.
Финская компания Reima производит качественную одежду для прогулок, товары для любителей скейтборда и велосипедных прогулок, обувь и аксессуары для новорожденных и детей в возрасте до 14 лет. Новые коллекции Reima показывают на digital-экранах, где покупатели могут ознакомиться с особенностями и преимуществами каждой из них. Покупатели могут заказать одежду и онлайн с доставкой на дом.
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