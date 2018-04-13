Магазин детской одежды Reima открылся в ЦДМ на Лубянке в Москве

В Центральном детском магазине на Лубянке в столице появился новый магазин финской компании Reima, которая производит качественную одежду для прогулок, товары для любителей скейтборда и велосипедных прогулок, обувь и аксессуары для новорожденных и детей в возрасте до 14 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент»

«В Центральном детском магазине на Лубянке (собственник и девелопер — компания «Галс-Девелопмент») открылся монобрендовый магазин детской одежды Reima. Площадь нового торгового пространства, расположенного на третьем этаже ЦДМ на Лубянке, составляет 130 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Reima — первый в России магазин в обновленной концепции, оформление которого транслирует ключевые ценности бренда — естественность, простота и удобство. Дизайнерам удалось передать дух скандинавской природы с помощью деревянной фурнитуры, декораций в виде камней и холодных оттенков. В магазине также создана большая детская зона с искусственными камнями и дождем.

Финская компания Reima производит качественную одежду для прогулок, товары для любителей скейтборда и велосипедных прогулок, обувь и аксессуары для новорожденных и детей в возрасте до 14 лет. Новые коллекции Reima презентованы на digital-экранах, где покупатели могут ознакомиться с особенностями и преимуществами каждой из них. Покупатели могут заказать одежду с доставкой на дом с помощью цифровых планшетов, в которых представлен полный ассортимент товаров.

«Центральный детский магазин на Лубянке» делает ставку на сильные российские и международные бренды, привлекая к сотрудничеству только лучшие компании-производители. Детская одежда Reima на протяжении многих лет является маркой качества и обладает узнаваемым стилем. Использование цифровых технологий поможет максимально ярко представить детскую коллекцию и позитивно скажется на продажах», — отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

Генеральный директор ECE Russland Штефан Цайзельмайер в свою очередь добавил, что в компании рады, что Reima выбрали именно ЦДМ для своего первого в России магазина в обновленной концепции. Пространство современного торгового центра сложно представить без инструментов цифровых коммуникаций.

«Нам импонирует стремление бренда к инновациям, фокус на новые технологии, что находит отражение, в том числе, в синергии онлайн и оффлайн-форматов», — подчеркнул Цайзельмайер.

Как добавляется в сообщении, Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви, в том числе популярные европейские бренды H&M, Tommy Hilfiger Kids, Kenzo, модная и элегантная одежда для девочек в стиле «непринужденный шик» Liu Jo, магазин итальянского бренда МЕК, магазины российских производителей — Gulliver, Orby, дизайнерская одежда Stylnyashka, обувной бутик Kotofey и другие.