Миллер может уйти из «Газпрома», последствия для «Зенита» непредсказуемые

Слухи об этом ходили давно, и решение Миллера не связано с санкциями. Сейчас за освобождающуюся позицию идет большая борьба, и это может иметь серьезнейшие последствия для дальнейшей судьбы "Зенита"

Карьере Сергея Фурсенко формально ничего не угрожает. Его оставят в совете директоров или сделают, например, почетным президентом, радикально сократив полномочия, но оставив видимость его присутствия в проекте. Не в последнюю очередь из-за санкций.

Отношение первых лиц страны к Фурсенко неплохое. Разговоры о том, что он хорошо разбирается в футболе, выигрывал чемпионат России и еврокубки, доходившие до ушей президента, вызывали улыбку. Но в целом это отношение можно назвать скорее снисходительным.

С уходом Миллера могут и повременить, чтобы не создавалось впечатления, что это связано с санкциями. Да и время непростое, нужны проверенные бойцы, — сообщает телеграмм-канал Ненобель.