Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер написал заявление об уходе с должности.
Слухи об этом ходили давно, и решение Миллера не связано с санкциями. Сейчас за освобождающуюся позицию идет большая борьба, и это может иметь серьезнейшие последствия для дальнейшей судьбы "Зенита".
Если должность займет нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев или генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, футбольному клубу продолжат уделять серьезное внимание. Если представители Ротенбергов или других групп, возможны существенные изменения.
Карьере Сергея Фурсенко формально ничего не угрожает. Его оставят в совете директоров или сделают, например, почетным президентом, радикально сократив полномочия, но оставив видимость его присутствия в проекте. Не в последнюю очередь из-за санкций.
Отношение первых лиц страны к Фурсенко неплохое. Разговоры о том, что он хорошо разбирается в футболе, выигрывал чемпионат России и еврокубки, доходившие до ушей президента, вызывали улыбку. Но в целом это отношение можно назвать скорее снисходительным.
С уходом Миллера могут и повременить, чтобы не создавалось впечатления, что это связано с санкциями. Да и время непростое, нужны проверенные бойцы, — сообщает телеграмм-канал Ненобель.