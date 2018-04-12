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Стихотворения Лермонтова прозвучат в Путевом проезде
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Стихотворения Лермонтова прозвучат в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Жителей Алтуфьева приглашают на встречу, посвященную творчеству Михаила Лермонтова, которая состоится 16 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— Волонтер нашего центра Галина Строганова прочитает известные и любимые стихотворения поэта, а также расскажет о нем как о писателе-прозаике, — уточнила Светлана Астапова.
Начало встречи в 13.30. Всех желающих ждут в ЦСО «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)
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