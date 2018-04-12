Стихотворения Лермонтова прозвучат в Путевом проезде

Жителей Алтуфьева приглашают на встречу, посвященную творчеству Михаила Лермонтова , которая состоится 16 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.

— Волонтер нашего центра Галина Строганова прочитает известные и любимые стихотворения поэта, а также расскажет о нем как о писателе-прозаике, — уточнила Светлана Астапова.

Начало встречи в 13.30. Всех желающих ждут в ЦСО «Алтуфьевский» по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)