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«Правый сектор» пообещал применить в Крыму полученное от США оружие
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«Правый сектор» пообещал применить в Крыму полученное от США оружие 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео предложил снабжать оружием украинцев, которые «сопротивляются российскому экспансионизму», сообщает Associated Press. Экс-директор ЦРУ также отметил, что это может быть одной из мер борьбы Вашингтона с Россией, «мягкая политика» в отношении которой, по его словам, закончена.
Противники России на Украине такой возможности обрадовались. Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил НСН, что украинские радикалы могут даже использовать помощь США для «освобождения» Крыма.
«Правый сектор» нецензурно посоветовал Гребенщикову забыть об Украине «Безусловно, примем любую помощь от кого угодно, кто выступает против нынешнего авторитарного путинского режима. Кроме России, Северной Кореи и других тоталитарных стран, мы готовы принимать любую помощь. На протяжении четырех лет, мы боремся с путинским авторитарным режимом. „Добровольческий украинский корпус“ и »Правый сектор" были первыми добровольцами, которые вышли воевать с оккупационными войсками Российской Федерации. Безусловно, любую помощь мы, конечно же, примем для того, чтобы уничтожать врагов Украины, для того, чтобы уничтожать российские войска, которые под видом так называемых ЛНР и ДНР находятся на территории Украины. Безусловно, если будет такая возможность, мы эту помощь примем и будем ее использовать против оккупационных войск ЛНР, ДНР, а еще желательно даже и в Крыму», — пригрозил украинский националист.
Напомним, президент США Дональд Трамп накануне заявил о необходимости нормализации отношений с Россией. Глава Белого дома отметил, что США может помочь России с ее экономикой, и предложил прекратить гонку вооружений.
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