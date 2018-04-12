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В Венгрии перезахоронили советских солдат
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В Венгрии перезахоронили советских солдат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как стало известно «ФедералПресс», в Будапеште прошло торжественное перезахоронение останков советских солдат. Мероприятие прошло при участии представителей Министерства обороны РФ.
Останки были найдены в разных районах столицы Венгрии при проведении строительных работ.
В мероприятии приняли участие министр обороны Венгрии Шимичко, начальник Генерального штаба Бенке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Венгрии Сергеев, Военный и военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник Воробьев, представители дипломатического корпуса.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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