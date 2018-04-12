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Кабмин окажет поддержку «Силовым машинам», о которой попросило предприятие
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Кабмин окажет поддержку «Силовым машинам», о которой попросило предприятие 

Прайм 1 час назад
Правительство РФ будет оказывать поддержку "Силовым машинам", о которой попросило предприятие, заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Ранее в четверг на заседании правительственной комиссии по импортозамещению председатель совета директоров и владелец «Силмаша» Алексей Мордашов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой к правительству помочь попавшим под санкции США компаниям. В частности, он попросил госгарантий и преференций на внутреннем рынке.
"Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин».
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