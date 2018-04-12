Кабмин окажет поддержку «Силовым машинам», о которой попросило предприятие

Ранее в четверг на заседании правительственной комиссии по импортозамещению председатель совета директоров и владелец «Силмаша» Алексей Мордашов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой к правительству помочь попавшим под санкции США компаниям. В частности, он попросил госгарантий и преференций на внутреннем рынке.

"Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин».