Самарца будут судить за организацию азартных игр

По версии правоохранителей, в декабре 2017 г. выяснилось, что 38-летний самарец организовал азартные игры в помещениях на пр. Металлургов, 80г и ул. Пугачевской, 21а.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.