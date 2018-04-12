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Самарца будут судить за организацию азартных игр
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Самарца будут судить за организацию азартных игр 

Волга Ньюс 1 час назад
По версии правоохранителей, в декабре 2017 г. выяснилось, что 38-летний самарец организовал азартные игры в помещениях на пр. Металлургов, 80г и ул. Пугачевской, 21а.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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